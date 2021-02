En fait, la vision idéologique du développement tire ses fondements d’une vérité simple mais difficilement réfutable, à savoir que la Guinée n’a pas véritablement un problème de ressources matérielles. Sa terre, ses eaux et son ciel sont dotés gracieusement et naturellement de ressources suffisantes pour créer de la richesse, de l’autosuffisance alimentaire et impulser un développement durable. D’aucuns pourraient évoquer l’argument de l’incompétence ou de l’insuffisance de moyens financiers comme source des maux. C’est-à-dire que l’on nous fournissait de l’argent ou bien les compétences.

Concernant les compétences, dès la sortie des indépendances, la France a instauré un système d’éducation à son image. De nos jours, le partage de compétences se fait sous l’appellation d’appui technique. La communauté internationale dépêche dans nos pays des experts censés pouvoir résoudre nos problématiques ou former nos cadres à cet effet. C’est bien là une preuve supplémentaire de ce que les compétences ne sont pas l’essence de ce qui aujourd’hui fait défaut au développement de la Guinée.

Concernant l’argent, le constat n’est pas plus reluisant. Plusieurs milliards de dollars sont décaissés chaque année par différents organismes internationaux au profit du pays. En fait, l’aide publique à la Guinée peut être assimilée au fait d’apprendre à une personne riche et dépensière la bonne façon de gérer son argent en lui donnant encore plus d’argent. C’est un non-sens absolu, mais une représentation pourtant fidèle de l’effet de l’aide internationale en Guinée.

La Guinée n’est ni potentiellement pauvre, ni dépourvue d’esprits vifs et créateurs. Pour pouvoir se développer, un consensus s’est construit autour de l’idée selon laquelle il fallait au pays littéralement assis sur des mines de fer, d’or et de diamant, plus de moyens et plus d’argent. Alors que le défi était de reconstruire le logiciel de pensée de nos dirigeants, nos partenaires au développement y ont répondu par des dons de céréales, d’argent, et de bourses d’études. Voilà donc plus de six décennies que le pays adresse une problématique éminemment qualitative avec une approche résolument quantitative.

Il ne fallait donc s’attendre à rien de mieux que le triste spectacle qu’offrent aujourd’hui le visage du pays, marqué par une misère extrême à tout point de vue. Pour se faire une idée de cette ampleur, il suffit d’imaginer la Guinée comme un ensemble de 100 personnes, dont 90 sont affamées en disposant pourtant d’une banque d’or. Au regard de ceci, il est clair que l’urgence est de percevoir le développement de la Guinée sous un paradigme nouveau.