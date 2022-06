Réagissant à ce sobriquet attribué à sa personne, le pasteur a déclaré ce qui suit via youtube : << Aujourd’hui, mon nom c’est bahi godo, je prends ça, Juju la marmaille, je prends ça. Ce que les gens veulent utiliser pour te faire mal, t’humilier, te ridiculiser, utilise ça pour te donner encore un nom; c’est une stratégie en communication.

L’objectif des gens en se moquant de toi, c’est que tu sois triste, que tu aies mal, et que tu maigrisses ; mais prends ça et lave-toi avec. Après que moi j’ai perdu ma femme, on m’a accusé de l’avoir tuée: c’est quoi sur terre qui peut me faire mal encore ? (….)

Le prochain match, je vais avec tous mes enfants. Certains parmi vous ont fait le choix de boycotter l’équipe nationale. Nous, on a fait le choix de soutenir l’équipe nationale. Entre vous et nous, qui est » bahi » ? Puisque vous avez souhaité la défaite. Je suis en train de préparer 5000 billets pour mes fans pour les matchs à domicile. Appelez moi désormais gbahi godo, le père spirituel de tous les supporteurs des éléphants ; l’homme qui se présente et le chiffre trois sort, parce que Jésus est ressuscité le troisième jour.

Et , les petits artistes de quartier, dites-moi combien coûte la production de mon son gbahi godo, je vous paie cela. » Faut-il le rappeler, lors de la dernière CAN au Cameroun, le groupe Zouglou Voix des Anges a dans une chanson, taxé Makosso de » judas ».