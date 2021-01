Invité de l’émission “Africa2015″ de la radio Nostalgie ce jeudi 14 janvier, la présidente des femmes de l’UFDG et épouse Chérif Bah, vice-président du même parti détenu depuis le lendemain de la présidentielle du 18 octobre dernier, a indiqué qu’une faveur a été accordée à son mari, malade, pour se faire soigner. Mais que ce dernier aurait refusé d’abandonner ses collègues en prison.

« Effectivement, il a un besoin de traitement, de sortir de là et de refaire un traitement médical. On lui a proposé de quitter la maison centrale pour aller se faire traiter. Il a dit qu’il ne peut pas laisser ses compagnons (Gaoual et cie Ndlr) en prison et sortir. Il sait quel rôle il joue auprès d’eux. Combien de fois sa présence là-bas les réconforte. Parce que c’est le plus âgé, il a beaucoup plus d’expérience; il comprend bien les choses. Donc, il réussit un peu à remonter le moral des autres. Ils se constituent là-bas en famille », a révélé Hadja Maïmouna Bah Diallo.

L’opposante au troisième mandat a également profité de l’occasion pour dire combien de fois c’est difficile de vivre l’absence de l’homme qu’on a choisi pour l’éternité. Mme Bah affirme qu’elle n’a jamais eu une séparation aussi longue avec son époux.