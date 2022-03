L’ancien président Alpha Condé a fait des confidences sur la vie de son parti et l’avenir immédiat de la Guinée, dans une conversation audio qui lui est attribuée.

Alpha parle de Cellou, Sidya, le RPG, et plaide pour une direction collégiale de son parti avec Damaro, Kassory, Lilou, Naïté, etc.

“ Il va y avoir des crises partout en Afrique. Il faut que le parti (RPG, ndlr) soit en ordre de bataille puisqu’en Guinée, ça va aller très mal. Dans tous les pays, ce sera comme ça mais en Guinée ça va aller très mal parce qu’il n’y a pas d’argent. Tous les prix sont montés moi j’ai déjà vu qu’en Côte d’Ivoire que tous les prix vont monter en flèche. En Guinée, il faut suivre TV5 et France 24. Vous ne suivez pas la situation. Pour éviter la division, il faut mettre en place une gestion collégiale. Pour le moment, il y a deux choses : nous réunir et tirer les autres (opposants, ndlr) par exemple Faya m’avait soutenu et à travers deux filles de Labé, on peut gagner les gens de Cellou avec je suis en contact c’est-à-dire il faut élargir et tirer le tapis sous Cellou. il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça qui avaient commencé à travailler avec les gens de Cellou. (…) il y a des gens qui veulent le déstabiliser.

Bon Sidya, n’existe plus, tous ses gens sont avec nous. Cellou, je crois qu’il est déçu. Lui, il pensait que le changement allait l’aider, mais je crois que ce sont eux qui vont s’opposer de plus à Doumbouya. (…) il faut qu’il y ait Capi,Damaro, Kassory, pour une gestion collégiale. (…) Diakaria Koulibaly, on a Toumany Sangaré qui peut le contrer, lui, c’est du côté manding. L’autre, Ousmane Kaba, a été chassé de Siguiri. (…) Kouyaté n’a pas bougé. il faut dire que Doumbouya vraiment. Si on fait une gestion collégiale. il ne faut pas se diviser maintenant. il faut permettre que les gens qui sont pour Ibrahima Khalil Kaba, Kassory, Damaro se retrouvent. Il faut une gestion collégiale. il y a aussi Bantama Sow qui est très engagé, Makanéra. (..)”