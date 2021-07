COMMUNIQUÉ

Le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation porte à la connaissance des candidates et candidats que le processus de vérification d’identité et de la prise des empreintes se poursuit.

Certaines difficultés liées à la connexion internet ont été constatées. L’opérateur fournisseur de la connexion fait des efforts pour améliorer la fourniture d’internet.

Sur les (399) tablettes déployées, deux (2) sont tombées en panne : à Coyah et à Macenta. Les (83.000) candidats au baccalauréat asont à l’intérieur de la base des données. Ils sont connus et répertoriés. Ils ont reçu leurs cartes d’examen et leurs PV d’appel. Ils sont donc admissibles dans les salles d’Examen. Le MEN-A rassure tous les candidats que, cette opération n’aura aucune incidence sur leur participation au BACCALAUREAT. Le processus n’est soumis à aucun paiement et

se poursuivra jusqu’à l’identification et la prise des empreintes de tous les

candidats.

Conakry le 20 juillet 2021

LE MINISTRE

Professeur Alpha Amadou Bano BARRY