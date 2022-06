Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a entamé cette semaine une tournée internationale pour la remobilisation de sa troupe. Après Banjul, la capitale gambiennne, il y a quelques semaines, Cellou Dalein Diallo se trouve actuellement à New York, aux États-Unis.

Devant des militants, massivement mobilisés lors d’un dîner, l’ancien Premier ministre a réitéré sa détermination à poursuivre son combat pour l’instauration de la démocratie et la lutte contre l’injustice.

Le leader de l’UFDG a fustigé également des “manœuvres en cours” pour tenter de l’éliminer de la course à la future présidentielle.

Nous vous proposons ci-dessous quelques extraits de son discours…

« L’UFDG s’est engagé devant le peuple de Guinée de garantir à tous les Guinéens l’égalité des droits et l’égalité des chances dans notre pays. Malheureusement, il y a toujours des forces contraires qui essayent de nous contraindre de reculer mais nous ne reculerons plus il faut que la démocratie soit instaurée. Il faut que les Guinéens vivent dans la démocratie, dans l’égalité des droits et des chances. Il faut que les énormes potentialités de ce pays servent à son développement. La Guinée devrait être une destination d’immigration, aujourd’hui elle est émettrice d’immigration. Beaucoup de ses enfants périssent dans le désert, dans la Méditerranée, en Libye dans les prisons ! Parce que les conditions de leur épanouissement ne sont pas réunies dans le pays, parce que les richesses sont confisquées, parce que les violences sont exercées sur cette jeunesse. Il y a un déficit de liberté, il y a un déficit de paix, il y a un déficit de démocratie, il y a un déficit de travail (…) Je sais que certains d’entre vous se sont inquiétés et se sont posés la question de savoir comment on fait. Mais je vous répond qu’on continue la lutte, on ne laissera pas faire et croyez-moi nous allons y arriver. Tous ce qui est aujourd’hui monté pour salir la réputation et l’honneur de votre président et pour l’éliminer ça ne passera pas. On ira jusqu’au bout et la Guinée sera gérée au profit de ses enfants dans le respect des principes de la démocratie et de l’État de droit. Il est hors de question de reculer. Je l’ai dit à Banjul, je le répète ici haut et fort, ceux qui m’attaquent, l’UFDG continuera son chemin jusqu’à la victoire (…) Je voudrais vous rassurer que la victoire n’est pas très loin, elle sera de notre côté parce que nous luttons pour la vérité, nous luttons pour la justice, nous luttons pour que les Guinéens vivent dans la paix, dans la fraternité, dans l’unité, dans la tolérance et nous sommes capables de restaurer ces valeurs. Il y a trop d’injustices en Guinée, il y a eu trop de morts gratuites, il y a eu trop d’emprisonnements injustifiés il faut que ça s’arrête (…) Il faut que vous soyez préparés pour ce combat utile pour mettre un terme à l’injustice dans notre pays, à l’arbitraire, aux tueries que nous avons vécu et que nous puissions créer les conditions d’une réconciliation et d’une véritable unité nationale autour des valeurs essentielles : la justice, le travail et de la solidarité ».