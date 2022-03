Six mois après le putsch qui a renversé l’ancien président Alpha Condé, rien ne semble plus aller entre le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) et le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). En effet, moins d’une semaine après avoir été vidé de sa résidence à Dixinn, Cellou Dalein Diallo a dénoncé ce samedi 05 mars 2022 ce qui s’apparente à une trahison.

Pourtant, au lendemain du coup d’État qui a mis fin au régime d’Alpha Condé, l’ancien Premier ministre fut l’un des soutiens majeurs du CNRD, notamment auprès de la communauté internationale. Ce qui, selon lui, a évité aux nouveaux maîtres de Conakry d’être sanctionnés par les partenaires de la Guinée. « On a continué à les soutenir en demandant aux jeunes de les applaudir. J’ai fait le tour du monde pour dire que le CNRD n’a pas rompu l’ordre constitutionnel mais [plutôt] qu’ils étaient dans la direction de rétablir l’ordre constitutionnel. J’ai dit partout qu’il faut les soutenir et les accompagner », a-t-il rappelé, visiblement mécontent du refus de la junte de donner plus de détails sur ses intentions.

Poursuivant son intervention, le leader de l’UFDG a estimé qu’en retour, le CNRD ne s’est pas montré reconnaissant pour le soutien que son parti lui apporté dans ces moments décisifs. A l’en croire, sa formation politique a fait l’objet « d’un traitement injuste et discriminatoire […] dans l’attribution des sièges du CNT ».