Mamadou Pathé Diallo se trouve dans un état très critique. Son état de santé se détériore du jour au lendemain. Il accuse un Nigérian (son ancien patron) de lui avoir porté des coups violents jusqu’à écraser une boule de ses testicules. Tout est parti d’ un présumé cas de vol, selon ses explications.

Invité dans l’émission Africa 2015 sur Nostalgie, ce jeune visiblement désespéré a raconté son histoire.

« Je travaillais avec un Nigérian à Madina, pendant un an. Un jour il m’a donné un versement de 30 000 de dollars dans une entreprise. Donc je vais verser l’argent, à mon retour je lui remets le reçu. Maintenant, après quelques minutes mon grand frère m’a appelé qu’il m’envoie un dépôt de 600 000 GNF sur mon compte OrangeMoney pour que j’achète un téléphone pour lui. Donc quand l’argent est venu, j’ai jugé nécessaire de montrer le message à mon patron (Nigérian ndlr). Je lui ai dit que c’est mon grand frère qui m’a appelé de partir au marché pour lui acheter un téléphone. Je suis parti. Lorsque je suis revenu, il appelle un cambiste, il dépose 10 millions des billets de 10 000 GNF sur la terre. Vers 16 heures 30 minutes, mon grand frère m’a appelé. Sur le champ, il a dit que je suis en train de lui voler. Il a dit qu’il va me fouiller, il m’a fouillé il a vu 200 000 GNF des billets de 20 000 GNF. Il m’a donné de gros coups sur mes organes génitaux notamment les testicules. La boule du côté droit est complètement écrasé », a-t-il expliqué.

Après avoir reçu ces coups, il a été transporté à la chirurgie de l’hôpital Donka et son dossier a été transféré au TPI de Dixinn.

« On m’a transporté à la chirurgie de l’hôpital Donka. J’ai porté plainte et le gars a reconnu au tribunal de première instance de Dixiin qu’il m’a tabassé, mais comme c’est un patron, la justice est en train de profiter de son argent. Et moi qui n’ait pas d’argent, la justice refuse complètement de prendre mon problème au sérieux. Le juge Mangadouba Sow a dit qu’il est convaincu que le Nigérian m’a tabassé, que mais je me suis fait opérer suite à une hernie. J’ai relevé appel, le dossier a été transféré à la cour d’appel. Chaque fois qu’on programme, je vais on me dit que le dossier est renvoyé. Et finalement on me dit que le dossier est perdu ».

Aujourd’hui, Mamadou Pathé Diallo ne peut pas se servir de ses organes génitaux. Un état qui a poussé sa femme à le quitter :

« Depuis ça je ne peux pas manger. Je ne prends que du Lipton. J’étais marié mais j’ai perdu ma femme. Ma femme m’a dit qu’elle ne peut pas me suivre., qu’elle est une jeune fille , si elle me suit , elle risque de perdre son temps. Elle s’est même mariée à un autre homme pendant le mois de ramadan ».

Selon son médecin, c’est possible de le traiter au Sénégal, Maroc ou en Tunisie. C’est pourquoi :

« Je demande à toutes les personnes de bonne volonté de me venir en aide. Si on ne me prend pas en charge je risque de mourir. Quand je vais aux toilettes c’est le sang qui coule. Je risque de perdre ma vie. Je lance un appel aux ONG, aux personnes de bonne volonté, au gouvernement de penser à moi. Mon numéro c’est le 623 15 10 26 », lance-t-il.

Mathé Bah KALENEWS