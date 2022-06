« Salut à tous. Je vais vous donner le nom que je donne à mes clients: La Miéline et je suis âgée de 35 ans. J’ai décidé de vous écrire parce qu’il y aurait des personnes qui pourraient me comprendre ou me donner un conseil.

Ça fait 3 ans que je suis mariée et aujourd’hui j’ai 2 enfants que j’aime ainsi que leur papa. La vérité est que je ne m’étais jamais véritablement mise dans la peau d’une femme mariée, j’ai toujours eu plusieurs hommes dans ma vie et chacun avait un rôle précis à jouer dans ma vie.

À un moment donné dans ma vie, je ne triais pas les hommes, j’acceptais les avances de tous les hommes et je savais les manager. Tous ces hommes savaient que je faisais une formation trop chère et pouvaient comprendre mon indisponibilité quelques fois, c’était une façon pour moi de mettre les garde-fous pour ne pas me faire prendre.

D’autres m’encourageaient en payant mes études à hauteur de millions et je m’en sortais très bien. Il menace de tout dire à mon mari, si je ne m’offre pas à lui quand il veut, comme il veut et le tout sans débourser un seul sou. J’ai pensé à deux choses : soit je laisse définitivement la pros..titution et recommence à zéro M, soit je raconte tout à mon mari.

Mais ma vie est tellement sale et mon mari ne mérite pas de tout savoir avec l’amour qu’il me porte il peut être choqué et mourir. Il me martèle tous les jours que je suis son plus beau cadeau, il me vante tellement, à deux en famille, chez ses amis, mes amies bref tout le monde sait que mon mari n’a d’yeux que pour moi. J’ai peur qu’il ne découvre ce côté sombre de moi de peur de le perdre. Aidez-moi Svp »