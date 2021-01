1- Ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la défense nationale: Dr Mohamed Mohamed Diané

2- Ministre d’Etat conseiller spécial du président de la République, ministre de l’industrie et des PME : M. Tibou Kamara

3. Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi jeunes : M. Mouctar Diallo

4. Ministre de l’Administration du Territoire et de la décentralisation : Général Bouréma Condé

5. Ministre de la Sécurité et de la protection civile : M. Albert Damantang Camara

6. Ministre de la Justice : Me Mory Doumbouya

7. Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger : M. Ibrahima Kalil Kaba, précédemment ministre directeur de cabinet à la Présidence de la République

8. Ministre du Plan et du développement économique : Mme Mama Kany Diallo

9. Ministre de l’Economie : Mamady Camara

10. Ministre budget ; Ismaël Dioubaté

11. Ministre délégué à la présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage : Roger Patrick Milimono, précédemment ministre de l’Elevage

12. Ministre des Travaux publics : Mme Kadiatou Emilie Diaby, haut fonctionnaire à la BAD

13. Ministre de l’Energie : Mme Bountouraby Yattara

14. Ministre de la Santé : Général Rémy Lamah

15. Ministre des Droits et de l’Autonomisation des femmes : Mme Hawa Béavogui

16. Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’Emploi : Mme Zenab Nabaya Dramé

Conakry, le 19 janvier 2021

Pr.Alpha CONDÉ

Chef de l’état