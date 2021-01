C’est le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée ( UFDG) qui a fait l’annonce il y a quelques minutes. Cellou Dalein Diallo assure que la rencontre a tourné autour de la crise politique et la détention des opposants dont ses proches et alliés. « J’ai eu des entretiens fructueux ce mardi avec les Ambassadeurs de l’#UE Josep Coll et de l’#Allemagne Ulrich Meier-Tesch, en présence des Chargées d’Affaires de la #Belgique, Delphine Perremans et de l’Espagne Cristina Valero Marin, ainsi que du Conseiller politique de l’Ambassadeur de #France, Patrick Duvautour. Les entretiens ont porté notamment sur la crise socio-politique actuelle, les violences post-électorales, la détention arbitraire de mes plus proches collaborateurs et de centaines de mes partisans et alliés », a écrit l’ancien premier ministre guinéen qui continue de réclamer sa victoire à la présidentielle du 18 octobre dernier.

Plus de 300 opposants interpellés en marge des violences post-électorales croupissent en prison depuis fin octobre. Au moins quatre d’entre eux ont trouvé la mort à la maison centrale de Conakry dont un responsable de la communication du parti dirigé par Cellou Dalein, Roger Bamba. Le 16 janvier dernier, c’est un autre détenu politique qui est décédé. Mamadou Oury Barry, placé en mandat de dépôt depuis fin aout 2020, a rendu l’âme à l’Hpital Ignace Deen dès suites de maladie selon le ministère de la justice.

Alpha Condé qui a prêté serment pour un troisième mandat mi-décembre a entamé hier la composition de son nouveau gouvernement après la confirmation du premier ministre à son poste le 15 janvier. Pour l’heure, les appels au dialogue ne sont pas tombés dans des bonnes oreilles. L’Union des Forces Républicaines de Sidya Touré a proposé un dialogue entre le pouvoir et l’opposition pour décrisper la situation politique.

