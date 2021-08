Une triste nouvelle qui suscite une vive émotion dans le pays et plonge la mouvance présidentielle dans une profonde détresse.

Le Chef de l’Etat, son Excellence Professeur Alpha Condé, dont c’était le compagnon et un des fidèles serviteurs, est éprouvé, et d’autant plus peiné que cette grande perte survient alors qu’il est absent du pays. Toutes ses pensées sont avec nous, de même que ses ferventes prières nous accompagnent en ces moments difficiles.

A la famille de l’illustre disparu, Ibrahima Khalil Konaté « K2 », il exprime sa sympathie, son soutien et sa solidarité, et se tient à ses côtés dans l’épreuve qu’elle traverse dans la foi et la dignité.

Le RPG-ARC-EN-CIEL, ses militants, sympathisants, soutiens et alliés, ainsi que tout le pays, pleurent un cadre engagé, un homme de conviction qui a servi son pays avec loyauté et abnégation, qui est resté dévoué jusqu’au bout au Président Alpha Condé, son champion.

Un digne fils du pays nous quitte, un des symboles de la famille politique du Chef de l’Etat disparaît au terme d’une mission bien accomplie, de nombreux services rendus au pays, et après toutes les victoires politiques remportées derrière le Professeur Alpha Condé qui n’oublie et ne sous-estime l’effort de personne, garde en mémoire les sacrifices consentis par tous.

Tibou Kamara, ministre d’Etat,

Conseiller spécial du Président de la République,

ministre de l’Industrie et des PME, porte-parole du Gouvernement