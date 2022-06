Invité sur l’émission Accusé, levez-vous de Trace Côte d’Ivoire, l’ancien danseur de DJ Arafat, Bb Sans OS a dénoncé le comportement de la veuve de DJ Arafat et la met en garde contre une chute inévitable. BB sans os a des griefs contre plusieurs acteurs du showbiz ivoirien dont Carmen Sama.

Interrogé sur leur relation, il a promis de dire « la vérité, rien que la vérité » car, il n’a rien contre la mère de Rafna. « Carmen Sama là, que Dieu continue de toujours la bénir », a-t-il souhaité avant d’évoquer sa chute qui risque d’être incontrôlable. « Mais dans la vie, pendant que tu es en train de monter, sur un arbre ou sur des escaliers et puis, on t’applaudir, « Carmen, Carmen … », c’est doux, mais quand tu vas commencer à trébucher là, les même personnes qui disent Carmen, ils vont te regarder tomber tomber donc, faut savoir monter, pour que, quand tu vas vouloir tomber, les même personnes t’accueillent pour que tu ne te blesses pas », a conseillé Bb sans Os à Carmen Sama. A l’en croire, il fait partie de la vie de Carmen Sama.

« Elle faisait partie de mes fans et puis elle fait toujours partie de mes fans », va-t-il rassurer. D’après ses révélations, le courant ne passe plus entre Carmen et lui puisque la veuve de DJ Arafat aurait pris ses distances. « Aujourd’hui, on se bat. Moi j’écris à Carmen Sama et tu me marques « vu ». Moi je suis ton grand frère dix fois.

Est-ce que vous m’avez vu dans les médias, parler de Carmen Sama,? Je ne fais pas », a-t-il dénoncé. Il insiste avoir écrit plusieurs fois à Carmen Sama qui lui aurait « marqué » vu ».

« Et pourtant, quand elle avait besoin de moi, pour l’ouverture du magasin de sa fille, c’est moi qu’elle a contacté. je lui ai écris : je ne veux pas ton argent, je veux qu’on s’asseye pour parler », a clarifié Bb sans OS.