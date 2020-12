En temps normal, cette question ne méritait pas d’être posée mais très malheureusement nous traversons un terrain politique très dégradé par l’hypocrisie et ses camarades qui nous trébuchent très souvent à la recherche de la vérité.

En Guinée, on a tendance à confondre le mensonge à la vérité et l’imagination à la réalité, si fait qu’on a du mal à nous extirper de l’ignorance politique.

En effet, je dois aborder ce sujet avec sagesse et humilité pour dire clairement et explicitement que Dr Ousmane Kaba est politiquement et juridiquement légitime aux yeux des guinéens qui aspirent au véritable bonheur dans la tranquillité du temps.

L’histoire de la primature guinéenne a caressée pas mal d’esprits dans ces deux jours et l’arrivée de Dr Ousmane Kaba comme le nouveau patron du palais de la Colombe n’arrête guère de faire saigner la classe politique dirigeante; ce qui prouve à suffisance le mérite incontestable et incontournable de ce grand Mr.

Certains arrivistes du RPG en sècheresse flagrante de la bonne foi et qui ne connaissent pas la vraie histoire de ce grand parti se permettent d’ailleurs aujourd’hui de remettre en cause la légitimité de Dr Ousmane Kaba pour conduire la destinée de la primature. Ce proverbe africain ne dit-il pas « l’hypocrisie est le fruit du mariage entre l’ignorance et l’orgueil ».

Dr Ousmane et le RPG arc-en-ciel : il faut le dire en haute voix que Dr Kaba est l’un des initiateurs, l’un des pionniers, l’un des soubassements et l’un des créateurs par excellence du RPG arc-en-ciel pour offrir la victoire au Pr. Alpha Condé en 2010.

Ceux qui connaissent bien le RPG arc-en-ciel ne diront pas le contraire. Peut-être ceux qui viennent d’atterrir sur l’espace politique du parti et qui veulent se métamorphoser en des donneurs de leçons pour dénigrer les pères fondateurs de l’arc-en-ciel 2010 en utilisant aussi la torche à la place de la boussole pour illuminer la surface obscure de leur navire d’hypocrisie viscérale.

Ça nous fait vraiment rire de voir certains pseudos samaritains qui, en 2010 avant l’élection présidentielle, traitaient le Président Pr. Alpha Condé de tous les noms d’oiseaux mais qui se tapent la poitrine aujourd’hui en jetant leur salive sur ceux qui se sont sacrifiés corps et âme pour créer un vaste réseau politique afin d’assurer la victoire écrasante du RPG arc-en-ciel.

Nous connaissons également des politiciens qui avaient pour slogan à l’époque « tout sauf Alpha Condé », les preuves sont encore vivantes, tout le monde peut s’en servir pour designer ces faux prophètes qui prêchent dans la haine et dans le mensonge pour se maintenir auprès du Président Alpha Condé.

Très heureusement pour ces caméléons politiques qui changent de couleur en fonction des besoins, le Président Alpha Condé est un homme à cœur ouvert et prêt à travailler même avec ses ennemis pour extirper son pays de la misère.

S’il faut appeler les choses par leurs propres noms et dire la vérité même si les coupables se sentiront blessés dans leur chair, nous avions vu ici en 2010 des politiques qui tenaient des discours égocentriques et péjoratifs dans tous les médias de la capitale contre le Président Pr. Alpha Condé et ses alliés politiques comme « ceux qui votent pour Alpha sont des batards». Où sont-ils aujourd’hui ? Ces individus peuvent-ils oser dire quelque chose sur la légitimité de Dr Ousmane Kaba ?

La politique doit s’accompagner du respect de l’éthique autrement dit de la morale. Il faut réfléchir plusieurs fois avant de dire quoi que ce soit sur la crédibilité et la légitimé des gens car nous connaissons très bien l’histoire de tout un chacun et les archives sont encore disponibles partout.

Bref, je suis conscient que personne ne peut couvrir le soleil par ses doigts.

S’il faut tenir compte de la compétence et le fondement du slogan du Pr. Alpha Condé « gouverner autrement », je vous rassure que Dr Ousmane Kaba est le meilleur profil pour conduire la destinée de la Primature afin de relancer le plus vite que possible notre économie.

Aboubacar Big-up Kaba, conseillé politique du Président du PADES !!!