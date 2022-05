Les influenceuses Porta Potty se sont toujours cachées pour faire leur sale besogne avec de richissimes personnalités à Dubaï

• Après l’éclatement de l’affaire sur Twitter, beaucoup se sont tues malgré que certaines frappées par le remords ont rendu des témoignages à couper le souffle

• Voici comment identifier les influenceuses Porta Potty

Il est très facile d’identifier certaines de ces filles, dames et femmes qui pourraient faire partie du Dubaï Porta Potty. Business par les modes de vie flashy et rapides, les photos qu’elles ont tendance à publier sur les réseaux sociaux… sur Twitter, Instagram et Facebook.

Ce sont tout d’abord des femmes très extravagantes avec le luxe comme vie quotidienne et qui n’hésitent pas à en faire toute une exposition.

Elles n’ont pas une activité aussi rentable

Elles ne sont ni des ambassadeurs de marque, ni des influenceurs très célèbres des médias sociaux. C’est pourquoi vous n’avez rien à envier à personne sur les réseaux sociaux, car beaucoup sont dans des affaires louches.

Elles portent des habits de marque de luxe

Vous les voyez avec des Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Channel et tant d’autres produits de luxe pour ne citer que quelques-uns. Ces dames s’affichent de manière exorbitante sans aucune source de revenu notable sur les réseaux sociaux.

Toujours dans des soirées couteuses

Vous êtes là et une femme qui pourrait être une amie sur les réseaux sociaux a soudainement commencé à publier des photos flamboyantes. Des virées shopping, ses soirées coûteuses et des photos flashy d’elle et d’amis sur un yacht en train de boire du champagne sur n’importe quelle plage ou dans la région de Saint Tropez. Elle est probablement à Dubaï Porta Potty Human Rental.

Nous ne disons pas qu’il n’y a pas de personnes authentiques à Dubaï pour des affaires propres. Cependant, la grande majorité est dans des entreprises commerciales louches, avec la classe de femmes décrites ici au premier plan.

Si vous avez observé la tendance ci-dessus au fil du temps chez certaines femmes, vous avez toutes les raisons de la soupçonner. Sachez immédiatement qu’il y a plus dans leurs richesses soudaines qu’il n’y paraît.