La République de Guinée risque-t-elle de retomber dans le narcotrafic comme en fin 2008 ? Plusieurs observateurs craignent en tout cas cela.

C’est derniers jours, des agents de la sécurité ont procédé à plusieurs saisies de drogue et de cocaïne. La dernière en date remonte au jeudi 14 janvier 2021 où 100 kilogrammes de cocaïne ont été saisis dans une villa au quartier Nongo.

Interrogé à ce sujet, ce vendredi 15 janvier 2021 par notre rédaction, Dr Alpha Abdoulaye Diallo, membre du conseil national des organisations de la société civile guinéenne a interpellé le pouvoir au plus haut niveau.

Selon ce membre de la commission ouest-africaine sur les drogues, deux millions de personnes consomment la drogue dans la sous-région. D’où son conseil à l’endroit des décideurs à l’effet de prendre la situation à bras le corps pendant qu’il est encore temps.

« Les autorités doivent prendre la situation à bras le corps. C’est dommage qu’en Guinée on politise tout. L’intérêt des autorités, c’est comment accéder au pouvoir et le conserver. On fait fie à tous les travers sociaux (…). Nous avons une bonne police et une bonne gendarmerie. Les agents sont bien formés et déterminés. Il faut leur donner les moyens nécessaires. Mais, il faut une volonté politique au plus haut niveau. Cette situation, il faut interpeller le président de la République et le premier ministre. La lutte contre le trafic de drogue, de cocaïne, d’enfants, de passeports ainsi que de tous les autres travers sociaux, doit trouver sa réponse par l’engagement politique au plus haut niveau », a déclaré cet activiste de la société civile.