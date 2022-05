l’occasion de la célébration de la fête des mères, plusieurs stars ivoiriennes se sont affichées sur la toile avec leurs mamans pour leur rendre hommage, et Eudoxie Yao n’est pas restée en marge de celles-ci. La bimbo ivoirienne en a profité de l’occasion pour posté des photos d’elle en compagnie de sa génitrice qui aurait plus de 82 ans aujourd’hui, mais qui reste toujours belle et en pleine forme.

Le dimanche 29 mai 2022 a été célébrée la fête des mères, une fête organisée en l’honneur des mamans dans de nombreux pays du monde pour leur rendre hommage et aussi pour les combler de cadeaux. À l’occasion de cette célébration, des stars ivoiriennes ont magnifié leurs mamans à travers des posts sur les réseaux sociaux et Eudoxie Yao n’est pas restée en marge de celles-ci. Sur sa page Facebook ce lundi 30 mai 2022, la bimbo ivoirienne a surpris ses followers avec des photos d’elle en compagnie de sa maman âgée de plus de 82 ans aujourd’hui selon elle, mais gardant encore sa beauté et la pleine forme.

<< Ma maman, plus de 82 ans et toujours aussi belle. Bonne fête à toutes les mères et futures mères du monde…>>, a écrit Eudoxie Yao en légende sur ses photos prises avec sa génitrice.