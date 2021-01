Aussitôt que l’audience s’est ouverte, ce jeudi 14 janvier 2021, la présidente du Tribunal qui devait rendre le délibéré, a renvoyé l’affaire au 28 janvier prochain. « C’est un dossier aussi vide, un dossier aussi banal, un dossier aussi facile à traiter comme celui-là, qui aurait même être pris en citation direct. “C’est Un dossier aussi simple qui aurait pût être réglé dans la citation direct, avec avertissement on le laisse rentrer et après il revient se défendre, mais on a voulu pour compliquer la situation, pour continuer à le maintenir en prison, on a pris ce dossier en information, on l’a orienté devant un juge d’instruction où il a passé 4 mois d’anormal”, regrette-t-il. C’est qui est regrettable au yeux de cet homme en robe noir, c’est de faite que son janvier > Se désole, Me Salifou Beavogui l’avocat du Oumar Sylla alias “Foniké Menguè”.

