Il est question de gouverner autrement, en tout cas pour cette mandature nouvellement entamée. Les défis du concept ont été cités, énumérés bonnement et nous les avons entendus peut-être nonchalamment. Dès l’entame, les premières actions sont posées fichtrement et progressivement, et à date, le pessimisme populaire gagne du terrain.

Le gouvernement lui quand même se forme autrement. Simplement et progressivement, les décrets se partagent et les nominations tombent désespérément. Pendant qu’on s’attendait vraiment à de grands changements, on nous propose autrement le même groupement. Modestement, ça s’appelle “change” et “ment” et non changement, dit un ami.

Ils sont gourmands ces mêmes éléments, disent les jeunes du jaune qui vocifèrent tristement. Cela c’est maintenant qu’ils se rendent compte bêtement. Vous aussi, voudriez-vous des décrets ou matricules ? Les miettes pour la connexion, ça ne suffit plus ? Le climatiseur produit maintenant de la chaleur ? Tchè vous-mêmes vous savez que vous n’avez rien à proposer ho. Vous êtes simplement et facilement utilisés parce que utilisables. Ça, vous le savez pertinemment. Donc, tout ça là, tous ces bruits là, c’était pour ça ? Gouverner sans vous ? KO je fais la politique ! Pourtant, on te fait sonner ce que les oreilles veulent entendre. Drôlement je vais m’occuper calmement de mes oignons.

Nous avons tous entendu et vu “Mouchetar Dit Allô ” décliner l’offre présidentielle tristement et nerveusement. Apparemment il n’y a pas de mangement là-bas hein, disent les rumeurs. Parce que c’est une question de mangement. C’est courageux quand même de dire que ce déplacement, euh je veux dire remaniement est tout sauf autrement. C’est comme le dit notre Indien :<<quitter le caca et aller dans l’anus>>, même chose non ?

Bon, Mouchetar n’a pas entièrement tort hein. A l’enseignement “tech et nique” il y a des brouteurs (ou bien c’est teuses ? Choisissez !) qui broutent silencieusement “deux sangs mignons” billets de banque sans grondement du pré zig dent. Ils sont quand même là, innocemment, peut-être. Mais “moussé Dit Allô” attend que je te demande poliment. Veux-tu majestueusement le fauteuil d’El Professor, protecteur de yabaNa inversement parlant ? Ce n’est pas mon problème non ? D’accord !

Bon les vrais gens est-ce que selon vous, cet attroupement ou groupement fera vraiment autrement ? En attendant, moi je suis confortablement installé et je continue à réfléchir intelligemment même si narcissique je m’en fous .

Sékou DIOMANDÉ

Membre d’Intelligentsia3.0