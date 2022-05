En Guinée, c’est le moment de rendre des comptes. Depuis l’avènement du CNRD au pouvoir le 05 septembre 2021 et la mise en place de la cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, les gestionnaires de la chose publique qu’ils soient nouveaux ou anciens ont de quoi avoir peur. Alors que plusieurs ex dignitaires du régime Alpha Condé sont incarcérés à la maison centrale de Conakry pour des faits de corruption et de détournement de fonds public, c’est le tour de l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo de recevoir une convocation pour le 13 juin prochain.

interpelé ce dimanche sur la gestion du projet coton pendant son passage à la primature entre 2007 et 2008, Lansana Kouyaté, leader du PEDN s’est montré rassurant.

« le projet coton a été déjà jugé deux fois par un régime précédent et on n’a même pas parlé de Kouyaté là-bas. Si jamais la CRIEF le veut, je me présenterai et je leur dirai ce qui s’est passé. Il y a de la fumée dans tout ça. J’ai fait 15 mois premier ministre, demandez au ministère des finances si les voyages que je faisais par avions prêté à des amis, si une seule fois j’ai envoyé une facture » se défend M.kouyaté.