Un don De sang est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera gardé dans une banque du sang avant de transfuser une personne malade lors d’une transfusion sanguine. Le faire, est un humaniste. C’est dans cette logique que les élèves et étudiants Tchadiens se sont inscrits. Ils ont organisé une journée de don De sang, ce 26 juillet 2021.

Ibrahim Mahamat Aly président de l’association donne des motifs. 《Nous collectif des élèves, Étudiants et Stagiaires Tchadiens en Guinée organisons chaque année, la semaine de l’étudiant tchadien en Guinée. Pour cette année, nous venons de lancer cette semaine sous le thème « le rebondissement du cov id19 sur la vie quotidienne. « Ce lundi 26 juillet marque la 1re journée de la semaine. Que nous avons choisi cette journée comme une journée médicale. Journée au cours de laquelle nous sommes engagés pour faire un don De sang au centre national de transfusion Sanguine de Donka. L’objectif c’est de sauver des vies.

Nous avons considéré toujours la Guinée comme notre seconde patrie et la famille guinéenne comme notre famille aussi. Ce geste d’humanité et de solidarité n’est pas la première dans l’historique de notre association et ne sera pas la dernière. Nous intervenons régulièrement dès que possible. Je rappelle la semaine de l’étudiant tchadien en Guinée continue jusqu’au dimanche 1er août 2021 où une soirée de gala viendra clôturer ces événements à la maison des jeunes de Kipé dans la Commune de Ratoma Conakry. Cette soirée connaîtra la participation de toute la communauté tchadienne vivant en Guinée et aussi les représentants des autres communautés étrangères en Guinée mais aussi les partenaires. Nous demandons l’implication de tous pour cet événement de taille》, souligne Ibrahim Mahamat Ali président de l’Association des élèves Étudiants et Stagiaires Tchadiens en Guinée.Selon ces jeunes, cette activité a commencé par une sensibilisation sur le covid-19 .《Cette semaine a commencé par une journée medicale, accompagnée d’une sensibilisation des citoyens sur le cov id19, où nous nous sommes rendus au marché de Kaporo avant d’être au centre national de transfusion Sanguine de Donka pour faire un geste de don De sang. Nous sommes tous conscients de l’importance de don De sang pour les patients qui sont dans les besoins. C’est un geste de sauvetage. Donner son sang c’est sauver des vies. Et nous permet également de connaître notre position sérologique. Donc la Guinée c’est un pays d’accueil pour nous. Tout ce qu’on peut faire socialement on n’hésite pas. Donc c’est pourquoi notre activité d’aujourd’hui est axée sur le don De sang après cette journée médicale la semaine va s’ensuivre par une journée de conférence, Il y aura de formation, il y aura également de tournois inters universitaires. Et la semaine sera clôturée par une soirée le dimanche 1er août 2021 à la maison des jeunes de Kipé dans la commune de Ratoma ,Précise Ousman Adam Abacar étudiant en 5ème année de médecine à l’université Kofi Annan et responsable chargé à l’organisation de la semaine de l’étudiant tchadien en Guinée.Pour sa part, le directeur du centre National de transfusion sanguine, s’est réjoui et à remercier les organisateurs, pour cette initiative. C’est à nous de vous remercier. Puisque vous n’êtes pas sans savoir que notre service est un service stratégique. Un service d’ailleurs très sensible. La principale difficulté que nous traversons c’est justement le faite que nous n’avons pas suffisamment de donneurs. Et de ce faite nous ne pouvons pas couvrir tous les besoins. Aussi bien que ce soit les familles qui sont obligées chaque fois qu’ un membre a besoin du sang de fournir de donneur.ça fait un fardeau pour certaines familles qui ont deux,trois, quatre enfants qui sont drépanausitaires et quand dans un tel contexte vous n’avez pas de donneurs volontaires sa complique les choses. Donc si nous voyons une communauté venir vers nous pour dire qu’ils veulent donner le sang ça ne peut que nous enchanter. Donc nous vous remercions sincèrement. Mais nous vous exhortons aussi à faire le plus régulièrement possible》solicite Dr Haba Nyankoye Yves.