Pendant certains observateurs prédisent un déclin du RPG, dès après Alpha Condé, d’autres se tâchent à lister des propositions préventives. Le premier secrétaire parlementaire par exemple, voit une piste à suivre pour la survie de l’actuel parti au pouvoir.

A travers une publication sur sa page Facebook, l’ancien conseilleur chargé de missions du chef de l’État invite chaque militant du parti à jouer sa partition afin de maintenir le niveau des jaunes.

« Restructuration du parti une intéressante actualité, le RPG résistera au temps et sera encore plus grand et plus fort. Chacun devra jouer sa partition et surtout se remettre en cause.

L’ouverture du parti aux nouvelles forces et la responsabilisation des jeunes devraient tenir compte du respect de notre ligne politique et de la restauration des fondamentaux du parti.

Alors que personne ne se surévalue car c’est un parti qui a une histoire et chaque militant aussi. Se prononcer sur la question sans exagération ni prétention et surtout avec modestie, voilà ce qui pourra permettre de construire un ensemble efficace et efficient », a écrit Souleymane Keita.

Je reste convaincu que notre parti, le RPG AEC survivra car nous en avons les hommes, conclut-il.