Dans une interview exclusive à Guinéenews, Saikou Yaya Barry en veut pour preuve ce qui suit :

« Alpha Condé est dans un rêve. D’abord, on constate qu’il n’est pas malade. Il faut que le CNRD nous donne des explications pourquoi il est toujours là-bas. Parce que c’est quelqu’un qui doit répondre de sa gestion économique mais aussi des crimes qui ont eu lieu pendant les 11 années de sa gestion.

La deuxième chose, depuis quand il était au pouvoir, il le disait : l’Ufr n’existe plus. Tout le monde est avec lui. Vous vous rappelez très certainement que quand sur une station de radio internationale, il avait dit que Sidya n’avait plus personne.

Mais en réalité, il faut aller à notre siège ou dans dans les communes pour se rendre compte que l’Ufr n’est pas dans ces rêves qu’il prétend. C’est-à-dire, c’est quelqu’un qui utilise ses rêves pour la réalité. Et c’est même dommage de constater quelqu’un qui a perdu le pouvoir, qui continue toujours à ressasser, sans regretter ce qu’il a fait aux Guinéens et qui a conduit au coup d’État, qui continue à faire des intrigues et des combines, afin de garder la Guinée dans une position toujours de division. C’est aux Guinéens d’en tirer les leçons. C’est quelqu’un qui est totalement nocif et qui nous a été très regrettable dans notre fonctionnement en République de Guinée.

L’Ufr fonctionne très bien. Il pense avoir pris la substance de l’Ufr pour l’emmener autour de lui. Il a eu quelques personnes qui sont partis pour de l’argent. Mais il ne sont pas nombreux. Ils sont au nombre de six à sept personnes comparativement à tout ce tintamarre qu’on agite. La preuve : allez les samedis au siège, allez dans les communes pour rencontrer les structures du parti. Vous vous rendrez compte que l’Ufr fonctionne. Et que c’est l’une des plus grandes forces politiques de notre pays ».