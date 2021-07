Après la creation du Cercle de Reflexion et d’Action Stratéque,l’un des membres fondateurs a effectué une tournée en Europe afin d’installer des antennes.

De retour de cette mission ,Patrice Kourouma s’est félicité.

« J’ai fait la France, l’Allemagne, L’Espagne, la Hollande et la Belgique. J’ai reçu une très forte adhésion de nos compatriotes guinéens, qui ont salué cette initiative. Et je vais soumettre à mes deux collèges, Dr Faya MILLIMOUNO et Paul Moussa DIAWARA, les profils que j’ai recueillis, qui correspondent aux critères que nous avons prédéfini,pour valider les points focaux de notre structure en Europe » a confié Patrice KOUROUMA, tout en précisant que : « plustard, une extension va se faire vers les États-Unis d’Amérique »

Cette plateforme appelé CRAS a pour objectif de réunir toute la population Guinéenne pour un dialogue franc et concret,soutien Patrice KOUROUMA.

« L’ambition elle est très simple. Il faut que les guinéens se parlent de dialogue, de réconciliation, où qu’ils résident. Vous avez le président qui preside, le gouvernement qui gouverne, l’opposition qui s’oppose et le CRAS qui propose. C’est ça notre ambition. Proposer le dialogue, un débat structuré pour une Guinée apaisée et le bien être du guinéen. Il est temps qu’on se parle. Se parler aujourd’hui, c’est se donner les mains, trouver les éléments de réponse aux questions posées » , a laissé entendre Patrice KOUROUMAH, a sa descende de l’avion.

Jacques kamano