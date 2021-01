Une mission du chef de l’Etat, Pr Alpha Condé, est en tournée dans la préfecture de Boké pour remercier les militants et sympathisants du Rpg arc-en-ciel suite à la présidentielle du18 octobre 2020. Une mission, essentiellement conduite par le ministre de l’Information et de la Communication, Amara Somparé et Général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry, tous deux originaires de Kakandé.

Une occasion mise à profit par les ressortissants de Kakandé réunis au sein de l’Union pour le développement de Kakandé de se rencontrer et deviser sur les différents problèmes de développement de leur localité. Et c’était en présence du préfet Hassane Sanoussy Camara. Ces autorités ont rencontré en fin de semaine dernière les autorités de la commune urbaine de Boké dont le maire Mamadouba Tawel Camara et son premier vice maire Camus Camara. Le ministre Somparé et le gouverneur Mathurin ont tenu à savoir la raison de l’échec des projets Anafic et les réalisations des infrastructures par le Fodel. Car à ce niveau, il leur semble que non seulement, il y a eu détournement de fonds alloués aux projets mais aussi des surfacturations dans la réalisation desdits projets.

Ceux qui sont impliqués dans la gestion de ces fonds ont étés sommés de s’expliquer. Ce qui n’a pas été du goût du maire Mamadouba Tawel Camara. Entrant dans une colère noire, il aurait proféré des injures à l’endroit du ministre et gouverneur de Conakry. Ce qui a envenimé la situation. Et c’était devant le préfet nous confie notre source.

Aux dernières nouvelles, une mission du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation est attendue ce lundi à Boké. Le maire Tawel serait exposé à une suspension.