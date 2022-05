Certains téléspectateurs croient que la chaine ivoirienne « Life TV » est un accès facile aux désidératas immoraux de l’Occident.

Le fait d’inviter des h0m0sexu3lles sur leur canal est très mal perçu par une grande partie du public ivoirien. Ce lundi 23 mai 2022 aux environs de 20H, l’affiche du passage télé de deux femmes qui entretiennent une vie de couple, et qui ont été invitées sur le plateau de l’émission « la réunion » pour débattre sur le thème « l’Afrique, le tabou et l’orientation s*xuelle », a créé un malaise chez certains abonnés de cette télévision. Ces deux femmes disent qu’elles s’aiment, et la médiatisation de leur union a choqué plus d’un.

Lors du lancement de sa télévision, Fabrice Sawegnon a dit qu’il mettait sur pied une télévision qui reflète l’Afrique. Or, l’Afrique est ce continent qui vit en copiant sur l’Occident, mais qui garde encore ses coutumes et traditions. C’est pourquoi la médiatisation de pratiques telles que l’ho.mose.xualité n’est pas acceptée par les gens. Pour ce qu’il faut savoir, l’émission en question a juste relayé la vie que certaines personnes mènent, et qu’on refuse d’en parler parce qu’on est en Afrique. Sasha et sa copine disent ne pas se soucier de ce que les autres pensent de leur amour. Elles ont déjà été interviewées par « Brut Côte d’Ivoire ».

L’éducation des enfants ne doit pas dépendre de la télévision car c’est un business pour celui qui décide d’en créer. Les parents de notre époque peuvent agir comme ceux des années 80-90, qui allumaient la télévision et l’éteignaient selon leur bon vouloir et selon les programmes qui passaient. Il est vrai que certains enfants se cachent pour regarder des films interdits mais ils savent faire la différence entre ce qui est recommandé et ce qui ne l’est pas. Les parents doivent interdir aux enfants les programmes télévisés qu’ils trouvent mauvais.

Pour nous, il est important que les parents qui sont contre ce type d’émission prennent toutes les dispositions possibles pour éviter que leurs enfants regardent ce qu’ils trouvent abject. Il faut simplement interdire certaines chaines aux enfants, à défaut, les bloquer sur le bouquer canal+. L’homosexualité est une vielle pratique. L’Afrique refuse ce type de chose parce que ses coutumes vont à l’encontre de cette pratique. Le courant du monde moderne oblige tout homme à respecter le choix de son prochain. On espère que les actions que nous posons seront utiles pour la croissance des générations futures.