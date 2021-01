Depuis deux semaines les populations de Kankan vivent au rythme d’une pénurie d’eau dans les différents robinets de la commune urbaine. L’antenne locale de la SEG n’arrive plus à desservir des quartiers de la commune urbaine.

Une situation qui met les citoyens dans une amertume totale. Nombreux sont ceux qui se plaignent de ce manque criard d’eau en cette période de saison sèche caractérisée par les maladies tropicales. Interrogé par notre rédaction,le premier responsable de la société des eaux de Guinée de Kankan est revenu sur les raisons principales de cet état de fait. Selon M.Sylla Ousmane,le manque de carburant à la station est à l’origine de cette perturbation dans la desserte. ” Le manque d’eau est dû au manque de carburant. Presentement nous n’avons pas de carburant pour le fonctionnement de la station” a t’il révélé.

A la question de savoir si l’information est remontée auprès de la hiérarchie,le Chef d’agence s’est exprimé en ces termes.” Oui tout le monde est au courant…ils disent de patienter. Donc on attend”.A t’il dit.

Face à cette situation qui perdure contraignant certains jeunes à projeter une marche dans les prochains jours,le numéro 1 de la SEG de Kankan les exhorte à la patience et à la retenue.

Selon certaines indiscrétions,l’Etat devrait déverser plus de 200 milliards de Francs guinéens comme accompagnement auprès de la Direction nationale de la SEG. Un appui qui tarde à venir à en croire nos sources. Il faut préciser que suite à l’instauration de l’Etat d’urgence sanitaire dans notre pays au mois de mars 2020, le gouvernement a décidé d’accompagner la population en assurant la prise en charge des factures d’eau et d’électricité.

En attendant que l’eau ne Vienne à la pompe ,les kankanais continuent à prendre leur mal en patience. Et si rien n’est fait les prochains jours pourraient être mouvementés dans le “Nabayah”.Affaire à suivre



Mohamed slem Camara kankan24