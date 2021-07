À quelques heures seulement de la libération des opposants et membres du principal parti d’opposition Guinéenne, dont à la tête Elhadj Cellou Dalein Diallo, les réactions se font entendre au sein de la classe politique. Certains ayant d’ailleurs souhaité cela par les écrits en s’adressant au président de la République mais aussi au secrétaire permanent du cadre permanent de dialogue social, s’en réjouissent.

C’est en tout quand, ce que nous avons trouvé ce samedi chez le président du parti de l’Unité et du renouveau, lors de notre entretien téléphonique.

《Pour la libération des détenus politiques, au PUR et moi personnellement, nous avons un sentiment de joie et d’espoir. De joie parce que l’un de nos objectifs préalables les plus importants qui était dans le mémo qu’on a soumis au secrétaire permanent du cadre permanent du dialogue pour remettre au président de la République, commence à être satisfait》, explique-t-il à l’entame.

Et de poursuivre 《Nous espérons que le chef de l’Êta va aller plus loin. C’est dans ce sens qu’on a dit que nous avons un sentiment d’espoir. Pour ces milliers, pour ces centaines de jeunes qui sont encore détenus dans les prisons de Conakry, Kindia, soronkoni .Nous encourageons le chef de l’État à aller dans ce sens. Le sens de l’apaisement pour consolider cette unité et cette paix qui est fragile par rapport à la tension qui est actuellement en Guinée. La tension socio-politique et la tension économique 》, invitent le président Mamadou Louda Balde. Dans la même perspective, il demande aux Guinéens en général d’œuvrer dans la logique de l’apaisement.

Nous appelons tous les Guinéens à la retenue pour la paix et l’unité nationale .Aux prisonniers qui sont sortis, nous leur souhaitons bon courage, bon rétablissement espérant que les problèmes de la Guinée, vont être résolus par les Guinéens autour d’une table. Acceptez d’aller de l’avant et mettre l’intérêt national en premier 》, a plaidé le président du parti de l’Unité et du renouveau, Mamadou Louda Balde.

Jacques kamano