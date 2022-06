A la faveur des dernières arrestations liées à Abidjan au démantèlement d’un important réseau de trafiquants de cocaïne, les langues se délient dans plusieurs cercles de discussion. Sur les réseaux sociaux, les internautes, indignés par les noms d’opérateurs économiques sous le grappin de la police, ne sont plus avares en commentaires.

L’un des leurs connu sous le pseudo de Chaka Zulu nous porte sa réflexion fort appréciée par ses abonnés. C’est connu. L’argent n’a pas d’odeur. Ni de couleur. Il faut en avoir. C’est tout ce qui compte. Peu importe la provenance. Aujourd’hui à Abidjan, l’argent de certains est en train de sentir. Son odeur empêche ENFIN les autorités de bien respirer. Il fallait se rendre à l’évidence. Mieux vaut tard que jamais. L’argent ne se gagne pas comme ça. Pas aussi facilement. On ne devient pas riche aussi simplement. Ça n’a pas été vrai hier. Ce n’est pas vrai aujourd’hui. Ça ne sera pas vrai demain. Le silence des loosers L’argent est un mystère. L’avoir en grande quantité sera toujours le cercle d’une minorité de privilégiés. Les réseaux sociaux nous ont fait croire qu’on peut être riche même en bâillant. Il suffit juste de bâiller avec la manière.

Ou de suivre les conseils des coachs 2.0. Malheureusement, cette facilité d’approche a appauvri bien de personnes. Combien sont ces personnes qui ont investi croyant que les choses, facilement expliquées sur internet, les rendraient riches ? Dans le silence de leur désespoir, ils s’accusent d’être des loosers pour qui rien ne réussit. Oubliant qu’il y a des millions de silencieux comme eux. Qui avalent seuls leurs couleuvres. Regardant ceux qui ont fait la même activité et qui leur miroitent leur excellente réussite sur les réseaux sociaux.

Publicité Combien sont ces honnêtes personnes qui ont investis dans la boulangerie. Au vu des nombreuses boulangeries qui poussent comme des champignons. En espérant y faire fortune comme les autres. Et qui au final, ont mis la clé sous le paillasson ? En ignorant qu’il n’utilisait pas la même farine, la même poudre que les autres.

Combien sont ces femmes qui ont investi dans salon de beauté, les spas, les boutiques. Espérant avoir. Comme les autres. Des millions par mois et des voyages à Dubaï. Pour s’acheter des sacs Louis Vuitton et des Louboutin. Et snaper. Mais qui ont dû. Précipitamment ravaler leur rêve. Et retourner au marché de Belleville. Pour leurs achats ? L’argent se gagne pas comme ça. Pas aussi facilement. Ni aussi simplement. À tous ceux qui ont échoués de la sorte. Ce sont vous les plus méritants. Vous n’êtes pas des loosers. Vous êtes dans l’ordre normal de la vie. Ceux que vous enviez. Ceux qui donnent l’impression d’être comme sur des roulettes dans leur business.

Ceux-là ont d’autres secrets que la motivation et l’intelligence commerciale. Ceux-là ont d’autres codes que les pouvoirs publics sont ENFIN en train de décoder.

La vie chère. Ce sont eux. La dépravation des mœurs. Ce sont eux. La corruption. Ce sont eux. Le grand banditisme. Ce sont eux. La décadence de la société. Ce sont eux. Ce n’est pas à nous d’avoir honte de notre situation difficile. Et parfois d’échec. C’est à eux d’avoir peur que leur masque tombe. Et il tombera. Un à un.

Pour laver leur ARGENT SALE. Pour le blanchir donc. Ils achètent tout et n’importe quoi. Et ils font grimper les prix de tout. L’immobilier est leur terrain favori. Ils ne discutent pas le prix des choses. Quand tu leur présentes un terrain de 500m2 au Nouveau CHU à 100 millions. Ils achètent en même temps et 100 millions devient le prix du lot dans la zone pour les autres acquéreurs. On ne peut pas vivre comme ils vivent juste avec un spa ou une boulangerie. On ne peut pas avoir de modiques chambres à 100.000f la nuitée à Assinie dans un pays pauvre comme le nôtre et réserver des jours avant. Pour espérer avoir de la disponibilité. Tellement prises d’assaut.

On ne peut pas s’acheter une Mercedes GLE et s’acheter une villa à 80 millions en faisant un simple boulot comme tout le monde. On ne peut pas se construire tout seul 4, 5, 6 immeubles ou encore des hôtels là où ailleurs ce sont des groupes d’investissement ou des fonds privés de plusieurs capitaux qui le font. Vous n’êtes pas plus conscients que les autres.

Vous n’êtes pas plus instruits que les autres. Vous n’êtes pas plus persévérants que les autres. Vous n’êtes que des voleurs. De grands dealers à col blanc. Et le temps finira par vous démasquer. Et notre société redeviendra normale. Avec des valeurs.