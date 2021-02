Avant de lire devant la presse ces douze points de revendication, Ibrhahima IV Doumbouya, coordonnateur dudit collectif est revenu largement sur leur motivation.

« Après consultation de porte-à-porte par notre équipe auprès des anciens militants fidèles, loyaux au RPG de Conakry et à l’intérieur du pays, de Lola à Siguiri en passant par Kérouané, kissidougou, Sankara, kounadou (…). Il a été constaté que la plupart d’entre eux se sentent oubliés et même abandonnés. Ce collectif vise à fédérer toutes les fractions dissidentes et de frustrés du parti autour d’un idéal de concertation pour faire comprendre au président du RPG et l’ensemble des responsables du parti, les maux dont souffrent les militants à la base afin de faire taire tous ces mécontentements et désamours ; signaux d’effondrement de toute grande formation politique », a laissé entendre le coordonnateur du collectif des jeunes frustrés du RPG.

Il a aussi posé la question que « qui oubliera que le RPG vient de loin ? ». « De la clandestinité à l’officialisation, combien ont enduré les fouets, les matraques, les prisons, les ségrégations, les mutations et licenciement arbitraires avec toutes sortes d’humiliation. Qui n’a pas cotisé pour ce parti à la hauteur de ses moyens, suite d’une bataille collective, longue et fastidieuse à laquelle ils ont âprement participé. Pour taire ces désenchantements, nous invitons M. le Président prof Alpha Condé de bien vouloir nous accorder une rencontre de tête-à-tête pour qu’en toute franchise nous puissions laver le linge sale en famille ; sans laquelle la concertation des militants que nous sommes ne se retrouveront plus dans son programme de société qui a cependant suscité en nous pleins d’espoirs. Car trente ans n’est pas trente jours », a-t-il ajouté.