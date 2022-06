La capitale sénégalaise Dakar est en ébullition ce 17 juin , le jour programmé par l’opposant Ousmane Sonko pour drainer les foules dans les rues à quelques semaines des élections législatives du 31 juillet.

En effet, le leader de l’opposition Sonko, qui avait lancé un appel à manifester aujourd’hui, est actuellement enfermé chez lui. Son domicile est encerclé par les forces de l’ordre.

Des policiers sénégalais ont encerclé vendredi 17 juin le domicile du leader de l’opposition Ousmane Sonko à Dakar, après son appel à défier une interdiction de manifester le même jour dans un climat de tension préélectorale grandissante.

Des policiers en tenue antiémeute et des barrières ont été disposés en travers des routes menant à son domicile dans un quartier cossu de la capitale. Des partisans

d’Ousmane Sonko qui tentaient de se rendre chez lui ont reçu l’ordre de faire demi-tour.

En. In addition to depriving me of my rights to come and go, @Macky_Sall has just given the order to deprive me of my right to the masjid.

Fr. En plus de me priver ma liberté d’aller et de venir, Macky Sall vient de donner l’ordre de me priver de ma liberté de culte.#StopMacky pic.twitter.com/v1KA35XUWo

— Ousmane Sonko (@SonkoOfficiel) June 17, 2022