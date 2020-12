Après un délai de quatre mois, le gouvernement guinéen a commencé à verser des récompenses aux enseignants le mercredi 23 décembre 2020. Cependant, les bénéficiaires n’ont reçu qu’un mois au lieu de quatre mois comme le pensait les bénéficiaires.

Ils trouvent cette situation difficile à comprendre, ce qui indique qu’ils ne pourront pas payer les autres mois. Kadiatou Bah a demandé à l’un de nos reporters, le secrétaire général du Syndicat des enseignants et chercheurs du SLECG de Guinée, Kadiatou Bah a appelé ses collègues à rester calmes et les a assurés que selon son Le protocole d’accord entre la structure et le gouvernement sera payé tous les mois.

“Ces primes d’incitation, est un acquis pour tous les enseignants et toutes les enseignantes de la République de Guinée. Certes, il y a du retard, parce que ça fait aujourd’hui quatre mois sans payer ces primes, mais depuis hier, l’Etat a commencé à payer tous les enseignants et enseignantes. Dire maintenant qu’il faut payer à la fois les quatre mois, sinon que les autres mois ne sont pas payés, non.

Tous les mois seront payés, puisque c’est un acquis. Ce qui était difficile, c’était de débuter, et comme ça commencé, d’ici une semaine ou dix jours, ils vont recevoir les autres mois”, rassure-t-elle.