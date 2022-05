Mon mari et moi vivions chez ma belle-mère après notre mariage. Elle était tout le temps coller à son fils, ce qui me dérangeait beaucoup. Nous avons loué un appartement de deux chambres. À peine deux semaines, après avoir déménagé, ma belle-mère nous a suivis et a exigé de dormir dans le même lit que nous et pire, elle se couche entre mon mari et moi. Quand je me suis plainte, mon mari a affirmé que c’était ainsi qu’il avait été élevé en tant que fils unique et que je devais m’adapter. On n’a plus de rapports sexuels les soirs, mais plutôt en journée ou lorsque mon mari m’invite dans son bureau. Chers Amis internautes, maintenant ma belle-mère a accepté de rester dans la deuxième chambre. Mais à plusieurs reprises, je me suis réveillée le matin et l’ai trouvée couchée encore entre mon mari et moi. Mon mari, comme d’habitude, porte un boxer et ma belle-mère ne porte qu’un dessous et un soutien-gorge. Parfois, elle ne porte qu’un dessous. Je ne les ai jamais surpris en train de coucher ensemble. Je suis si confuse. Je ne sais même pas s’ils m’ont drogué. Comment n’ai-je pas pu savoir quand elle est rentrée dans la chambre et s’est incrustée entre nous ? Je n’ai pas le sommeil profond. Je les ai confrontés et menacés de les exposer qu’ils couchent ensemble. Que puis-je faire ?