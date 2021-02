Dans une interview donc notre rédaction s’est procurée d’un extrait, le journaliste exilé Mandian Sidibé explique les raisons de son refus de collaborer avec les différents gouvernements d’Alpha Condé. Pour le Journaliste exilé, il serait question de cohérence, de dignité et surtout de ne pas salir la mémoire d’Abdoul Aziz Baldé, un jeune qui est mort en lui sauvant la vie.

Lisez l’extrait

« Je vous dis tout de suite je n’ai aucune envie politique je vous le dit tout de suite. Pour le moment bien sûr, je ne dis pas mordicus non jamais, jamais n’existe pas dans mon jargon.

Ça peut arriver un jour mais pour le moment je ne mène pas cette lutte là pour que je puisse me positionner sur l’échiquier politique, pour le moment je n’ai aucune ambition politique. La preuve est qu’Alpha Condé, je parle sous le contrôle de Malick Sankhon et de bien d’autres, qu’Alpha Condé a envoyé vers moi pour me nommer ministre à 2 reprises. J’ai refusé 2 fois la nomination de ministre pour que je puisse rentrer et me mettre aux côtés du RPG.

J’ai refusé parce que je ne veux pas salir la mémoire du petit Abdoul Aziz qui a été tué pour moi. Vu la répression qui s’abattait sur moi, la famille du petit s’est déplacé pour aller voir Alpha pour lui dire que si c’est à cause de nous, de notre enfant que Mandian est en souffrance, faut le laisser rentrer. Quand même je ne peux pas me moquer de la mémoire de ce petit là en acceptant un poste ministériel de M Alpha Condé. Donc je dois du respect à la famille du défunt Monsieur Abdoul Aziz Baldé.

Je sais ce qu’il représentait pour sa famille, s’il était ce qu’il aurait fait pour elle et il était l’aîné de sa famille. Donc je ne peux pas du tout du tout me moquer de sa mémoire en acceptant une quelconque main tendue de M Alpha Condé et de son gouvernement.

Je parles sous le contrôle de plusieurs de ses ministres, ils sont beaucoup qui sont amis à moi (Je tais leurs noms) qui ont beaucoup faits. Ils ont faits des mains et des pieds pour que je rentre au pays en occupant un poste ministériel. Je les ai dit si vous acceptez que je rentre en Guinée, je vais dans mon village, je reste là. Ils disent non non. Ils disent qu’on ne te fait pas rentrer pour que tu ailles te taire dans ton village. On a besoin que tu attaques l’opposition parce que tu connais leurs secrets.

Donc si c’est à ce prix, j’ai dit je ne peux pas. Et c’est ce qui fait toujours que je suis en France ici. La lutte que je mène, je ne la mène pas pour moi-même, je la mène parce que c’est un devoir de patriote.

Je suis guinéen, je me dois de jouer ce rôle, je me dois de défendre les valeurs de la république, les valeurs qui incarnent une république, c’est à dire que faudrait pas que je bafoue ma dignité, mon honneur, l’honneur de toute ma descendance, de toute ma lignée pour des miettes, pour un poste ministériel alors que l’aîné d’une famille a perdu la vie en me protégeant moi. Mon âme n’est pas supérieure à l’âme d’Abdoul aziz Baldé. Lui il s’est sacrifié pour moi, il a pris des balles en me protégeant, je ne vais jamais travailler avec Alpha, là je vais utiliser le mot Jamais. Je ne vais jamais travailler avec M Alpha Condé. Tant que je pense au cas du petit Abdoul Aziz je ne peux pas »a-t-il déclaré