En introduction à la sortie de son nouvel album « Guineya », dont la sortie est prévue le 25 mars au Palais du Peuple à Conakry, l’artiste Tenin Diawara, accompagnée de sa société de production, parlera de cet album devant les médias le mardi 22 mars 2022. pour. Selon Ibrahima Soumah, directeur général de Hawa Production, cet album se compose de 15 titres et 5 autres titres seront ajoutés en bonus. « C’est un album bien ficelé et je dois avouer que le public sera ravi de la journée de concert et du travail de cet artiste et de la société de production, car tous les arrangements ont été faits, enregistrement ou non. Le studio, l’image de l’artiste en question, tout se met en place », dit-il. « Je chante sur les femmes et je donne souvent des conseils aux femmes sur cet album,

Et pour cet album, j’ai prévu un duo non seulement avec Singleton, mais aussi avec ma petite sœur », explique l’artiste Tenin Diawara. « Plusieurs Guinéens et étrangers ont été sollicités pour la réussite de cet album. » .