Nantenin DIOUMESSY une des figures représentatives de la couche féminine. Âgée de 35ans elle est titulaire d’un DEUG en Lettres Modernes et d’une Maîtrise en Animation Culturelle. Diplômée en Journalisme et Communication du Centre d’Etude des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) Dakar.

Son parcours professionnel commence en 2009 dans une des radios de la place (Guinée)

Elle rejoint l’année suivante le CICR comme Field Officers Communication. Nantenin va ensuite intégrer MSF (section Belge) puis MSF (Espagne et France). En 2016, la jeune dame s’envole pour le Mali afin de travailler pour IMC. Dès 2019, elle s’arme d’expériences en diplomatie. Ses travaux vont l’emmener à l’ambassade de Guinée pour le Mali, le Niger et le Burkina-Faso.

Férue de l’humanitaire, en avril 2019, elle rejoint Educo puis le grand Bureau de l’UNICEF en RDC comme C4D Officer chargée du Knowledge Management (gestion des connaissances).

Depuis Novembre 2020, Madame Tawel travaille à l’Est de la RDC avec Unicef comme Communication Officer au niveau de la coordination Est pour les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri.

Elle compte œuvrer pour les droits des enfants et des femmes en Guinée pour atteindre les autorités.

