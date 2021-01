Le suicide est devenu un phénomène très récurent dans la capitale de la Guinée forestière. En effet, en moins de quarante-huit heures, ce sont deux cas de suicide par pendaison qui ont enregistrés à N’Zérékoré. Après Odilon Haba, dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 janvier, au quartier Nyen 1, c’est au tour d’une femme âgée d’une trentaine d’années et mère de cinq enfants de mettre fin à ses jours. Le drame s’est produit ce vendredi 22 janvier, aux alentours de 13-14 heures au quartier Gbangana, situé dans la banlieue de la commune urbaine de N’Zérékoré.

Selon les témoignages de ses proches, la victime ne souffrait d’aucune maladie mentale. « Ce matin, quand je me suis réveillé, j’ai puisé l’eau pour elle. Après, on a déjeuné ensemble avant que moi je ne quitte (la maison) pour mon lieu de travail. C’est là-bas que je suis resté jusqu’à vers 14 heures moins quand j’ai reçu un coup de fil de ma cousine me demandant de revenir vite à la maison, car il y a un problème. Sans perdre de temps, je me suis mis en route. A mon arrivée, ma cousine me dit que sa maman s’est pendue dans la douche. Effectivement, quand je suis allé dans la douche, je l’ai trouvée pendue, la corde au cou et une chaise à côté. Je ne l’ai pas touchée, je suis sorti pour aller alerter les voisins. C’est quand ceux-ci sont venus qu’on a cherché à informer les autorités », a expliqué Moriba Kolié, fils du frère de la défunte.

Au stade actuel, on ignore ce qui a motivé Angeline Kolié a commettre son acte irréparable. Elle laisse derrière elle cinq orphelins.