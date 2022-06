» Angela tu sais dans la vie le mensonge rattrape toujours ! Je ne connais pas ton entourage, je ne sais si tes managers te donnent des conseils mais sache que le mensonge rattrape tôt ou tard ! Moi je connais les enfants d’Arafat ( Lachoina , Maël, Ezeckiel, Rafna et son garçon que je tais le nom ) il n’est pas en Côte d’Ivoire, mais je cause toujours avec sa maman.

Angela quand toi tu dis qu’Arafat ta doté et moi son frère je ne suis pas au courant ! Il a fait un enfant avec toi et il ne m’a pas dit ! Angela, tu ne m’as rien dit et Arafat n’en a jamais parlé alors qu’il me disait tout !! Tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux parce que tu dois faire sortir un single et créer un buzz pour qu’on te regarde, non tu n’es pas obligé de faire ça !

Aucun danseur d’Arafat ( Ordinateur, BB SANS OS , RUFY) ne t’a jamais vu , jamais vu l’enfant , Arafat ne t’a jamais doté. Moi-même j’étais proche de lui, je n’ai jamais vu l’enfant, Arafat ne m’a jamais dit qu’il avait un enfant avec une Angela Lova. Arafat était le seul gars qui Affichait ses enfants. »