Bienvenue sur Afrique Sports pour la Revue de Presse du mercredi 13 janvier 2021. Nous débutons ce numéro avec le site Afrique Sports qui parle de Bennacer. Le milieu de terrain algérien est encore blessé et a effectué de nouveaux tests médicaux qui ont révélé la nécessité d’observer une période de repos supplémentaire. Selon la même source, les médecins du Milan AC ont informé l’entraineur, Stefano Pioli que Bennacer ne sera pas en mesure de jouer face à Cagliari.

Et parlant d’ailleurs des Milanais, leur qualification est à la Une du Corriere dello Sport. Vainqueur du Torino samedi en championnat, l’AC Milan a connu une soirée plus délicate face au même adversaire, hier, en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie avec une qualification aux tirs au but. Ils affronteront en quarts de finale (fin janvier) le vainqueur de Fiorentina-Inter Milan, qui a lieu aujourd’hui.

-Au Maroc, Le360 revient sur la qualification du Raja. Les Verts ont surclassé la formation égyptienne d’Al Ismaily au Grand stade de Marrakech (3-0). Les coéquipiers de Mohsine Moutouali filent donc en finale de la Coupe Mohammed VI pour affronter les Saoudiens d’Al Ittihad.

-Et en Guinée, c’est le Horoya qui est à la Une de guinéefoot. Ici, Lamine N’diaye va pouvoir diriger le champion de Guinée en phase de poules de la LDC. La confédération africaine de football a accordé une approbation exceptionnelle d’une saison à Lamine N’diaye, détenteur d’une licence À UEFA. C’est du moins l’annonce faite par le Horoya sur ses canaux de communication.

-Et en Algérie, DZ Foot magnifie la prestation de Bounedjah. Ce dernier enchaine, après un doublé et un quadruplé, l’Algérien s’est offert un triplé aujourd’hui dans le match au sommet face à Al Duhail, renforçant la première place des siens.

-Un saut désormais en Espagne avec MD qui parle mercato. Le journal annonce en exclusivité que l’arrière central de Manchester City, Eric Garcia, est sur le point de rejoindre Barcelone dans la fenêtre de transfert actuelle, malgré l’expiration de son contrat cet été. Le joueur devrait arriver en renfort défensif avec les absences de Piqué et Roberto. Il débarquera pour 5 millions + bonus.

-En Espagne toujours, AS met les Colchoneros en Une. L’Atlético de Madrid a passé avec succès un nouveau test dans la course au titre, mardi, en dominant sans difficulté majeure le Séville FC (6e), en match en retard de la 1re journée.

-En Angleterre le Daily Express évoque aussi un succès, celui des Red Devils. Vainqueur à Burnley en match en retard, Manchester United s’est imposé grâce à un but superbe de Paul Pogba (1-0). Les Red Devils prennent, seuls, la tête de la Premier League, avec trois points d’avance sur Liverpool, qu’ils affrontent dimanche.

Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir : Qui gagnera le choc entre Man United et Liverpool, dimanche ?