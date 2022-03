Hadja Nantou Chérif, la coordinatrice nationale du RPG/Arc-en-ciel est en tournée politique, depuis quelques jours, dans la ville de Kankan. Dans la soirée de ce jeudi, 17 mars 2022, elle a accordé une interview exclusive à deux médias dont Ledjely.com. Dans cet entretien d’une vingtaine de minutes, la coordinatrice nationale de l’ancien parti au pouvoir est revenue sur le but de son déplacement à Kankan mais aussi la désignation de Dr Ibrahima Kassory Fofana.

La désignation de l’ancien Premier ministre à la tête du parti est au centre des discussions depuis plusieurs jours. C’est l’un des sujets sur lesquels elle s’est exprimée.

D’entrée de jeu, la coordinatrice a dévoilé l’objectif de sa visite à Kankan. « Je suis de Kankan. Mais le plus important est que je suis là pour me rendre compte du sentiment des militants du RPG. La désignation de Kassory Fofana à la tête du Conseil exécutif provisoire, car nous avons appris beaucoup de choses. Tantôt, nous apprenons que le président Alpha a choisi tel ou tel, ce n’est pas le cas. Je vous apprend qu’il a fait un seul choix, et c’est Kassory. Ce dernier n’avait par contre rien demandé pour être à ce poste. C’est le choix du président que les deux instances décisionnelles du parti ont validé. Alors, il fallait venir expliquer cela à nos militants », a-t-elle expliqué.

Poursuivant, cette « militante de première heure » du RPG a dit être heureuse de l’issue des conclaves. « J’ai rencontré toutes les sections et sous-sections, les mouvements de soutien et à plus de 90%, nos militants ont compris les raisons de ce choix », a précisé l’ancienne député.

Revenant sur ce qui a prévalu au choix de l’ancien Chef du gouvernement, elle a indiqué que pour reconquérir le pouvoir, il faut un homme de la trempe de Kassory Fofana. « Il est un homme de sérail ». Et d’estimer : « En ce moment, il faut avoir le courage de le dire, un candidat de la Haute-Guinée causerait plus de mal que de bien pour le parti ».

Hadja Nantoun Cherif s’est aussi exprimée sur le silence de certains mastodontes de l’ancien parti au pouvoir, notamment Amadou Damaro Camara, Dr. Mohamed Diané… depuis la désignation de Kassory à la tête du conseil provisoire qui gère actuellement le parti d’Alpha Condé. « Je pense que Amadou Damaro Camara est un peu fâché de son ami. Il estime que ce dernier devrait s’expliquer avant sa décision. Pour Dr Diané, je n’en sait rien », a-t-elle déclaré.