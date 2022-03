Les hommes qui éjaculent souvent peuvent avoir un risque plus faible de cancer de la prostate que leurs pairs qui ne le font pas aussi souvent, selon une étude américaine.

Les chercheurs ont suivi environ 32 000 hommes à partir de 1992, alors qu’ils étaient dans la vingtaine, jusqu’en 2010. Au cours de cette période, près de 4 000 hommes ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Selon l’étude, les hommes qui éjaculent au moins 21 fois par mois dans la vingtaine étaient 19% moins susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer de la prostate que les hommes qui n’éjaculent pas plus de sept fois par mois. Les hommes qui éjaculaient plus souvent dans la quarantaine étaient 22 % moins susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer de la prostate.

“La fréquence de l’éjaculation est, dans une certaine mesure, une mesure de l’état de santé général du moment où les hommes au niveau très bas de l’éjaculation – 0 à 3 fois par mois – étaient plus susceptibles d’avoir d’autres (problèmes médicaux) et de mourir prématurément de causes autres que le cancer de la prostate », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Jennifer Rider, qui a effectué l’analyse alors qu’elle travaillait au Harvard TH Chan School of Public Health à Boston.

“Bien que nos résultats doivent être confirmés dans des études évaluant les mécanismes biologiques potentiels sous-jacents aux associations observées, les résultats de notre étude suggèrent que l’éjaculation et l’activité s3xuelle sans danger tout au long de l’âge adulte pourraient être une stratégie bénéfique pour réduire le risque de cancer de la prostate », a déclaré l’auteure principale de l’étude, Jennifer Rider, qui a effectué l’analyse alors qu’elle travaillait au Harvard T.H. Chan School of Public Health à Boston.

Le cancer de la prostate représente 15% de tous les nouveaux diagnostics de cancer dans le monde, notent les chercheurs dans la revue European Urology. Les facteurs de risque établis comme l’âge, la race et les antécédents familiaux ne sont pas « modifiables« , ajoutent-ils, et il existe peu de changements de mode de vie qui peuvent être recommandés aux hommes pour réduire le risque.

Pour comprendre le lien entre la fréquence de l’éjaculation et le cancer, Rider et ses collègues ont examiné les données des questionnaires remplis par les hommes sur la santé s3xuelle et examiné les dossiers médicaux et les tests de laboratoire pour vérifier quels participants avaient reçu un diagnostic de tumeurs de la prostate.

Au cours de la période d’étude, il y a eu 192 cas de cancer de la prostate chez des hommes qui n’éjaculaient pas plus de trois fois par mois. Il y avait 1 041 cas avec 4 à 7 éjaculations par mois et 1 509 cas avec 8 à 12 éjaculations mensuelles, 807 autres cas avec 13 à 20 éjaculations par mois et 290 cas avec au moins 21 éjaculations mensuelles.

L’une des limites de l’étude est qu’elle s’appuyait sur les hommes pour se souvenir et rapporter avec précision la fréquence à laquelle ils éjaculaient, notent les auteurs. L’étude comprenait également principalement des hommes blancs, et il est possible que les résultats soient différents dans une population plus diversifiée.