Le Ministère de la Défense russe affirme ce lundi 28 février que le ciel ukrainien est sous contrôle total de l’avion russe. Une information relayée par plusieurs mais difficile à conforter dans cette guerre de communication que se livrent la Russie et l’Ukraine, au cinquième jour de l’offensive déclenchée par Vladimir Poutine. De plus, la Russie, demande aux civils de quitter au plus vite la capitale, certainement en prélude à un assaut de grande envergure.

La Russie annonce qu’elle a pris le contrôle de l’espace aérien ukrainien, à la suite de quatre jours d’intenses combats contre les systèmes de défense antiaériens. C’est le Ministre de la Défense qui donne cette information au petit matin du 28 février 2022. L’Ukraine n’a pas encore infirmé cette information de taille à cette heure. Si elle est confirmée, cette annonce pourrait signifier une victoire importante pour la Russie. Car, qui maitrise les airs a une avance considérable dans un combat militaire.

En attendant, Kiev a quand même confirmé que l’aviation et l’artillerie russes ont mis hors service le plus gros avion du monde. L’Antonov An-225 qui pouvait voler avec une charge d’au moins 250 tonnes a été détruit par les Russes. C’est une grande perte logistique pour l’Ukraine. Dans la foulée, les Russes ont pris la ville de Berdiansk hier et continuent de harceler les soldats ukrainiens à Kharkiv et Kiev. Des avions de chasse Su-34 ont été vus dans le ciel de Kharkiv aujourd’hui. Une façon pour les Russes de montrer leur suprématie dans les airs.

Aussi, la Russie appelle les populations civiles encore à Kiev de quitter la ville. Moscou s’est indigné du fait que l’Ukraine prenne les populations de Kiev comme « boucliers humains ». Malgré la guerre qui fait rage, la diplomatie bat son plein. Les deux parties en conflit discutent pendant que les combats ont lieu. Au Belarus, une délégation ukrainienne qui prend part aux pourparlers exige un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes de Vladimir Poutine.