COMMUNIQUÉ

Le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation informe les IRE, DCE, DPE, élèves, parents d’élèves et autorités locales que le début du Certificat de fin d’Etudes Elémentaires (CEE) est décalé d’une journée.

Initialement prévu du 30 juillet au 1er août 2021, il sera organisé du samedi 31 juillet au lundi 02 Août 2021.

Le nombre élevé de centres d’examen du CEE, leur dispersion et l’obligation d’acheminer les sujets dans des endroits distants entre certaines Préfectures et Sous-Préfectures dont l’accessibilité pose quelques problèmes expliquent ce décalage d’une journée.

Le MENA présente ses excuses aux candidats et aux parents d’élèves pour ce désagrément.

Il invite les IRE, les DCE et DPE, chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les dispositions pour le respect de ce nouveau calendrier.

Conakry, le 28 juillet 2021.

Le Ministre

Pr. Alpha Amadou Bano BARRY