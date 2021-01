Des informations comme quoi, Ousmane Gaoual Diallo serait sur le point d’être évacué en urgence à l’hôpital Ignace Deen pour des soins ne sont pas pour le moment confirmées par l’un des membres du pool d’avocats des ” prisonniers politiques”. Contacté par refletguinee.com, Me Salifou Beavogui a laissé entendre qu’il était en train de se renseigner. De toutes les façons, ces derniers temps, beaucoup de détenus de la maison centrale de Conakry ont été évacués d’urgence à l’hôpital Ignace Deen pour des soins. Certains même ont y ont trouvé la mort c’est le cas notamment de Roger Bamba, ancien militant de l’UFDG et récemment Mamadou Oury Barry.

Ousmane Gaoul Diallo, coordinateur national de la cellule de communication de l’Union des Forces Démocratique de Guinée, le principal parti de l’opposition a été arrêté comme plusieurs autres opposants quelques jours après les violences qui ont suivi l’élection présidentielle du 18 octobre dernier. Ils sont entre autres poursuivis pour détention d’armes et fabrication d’armes de guerre. Ils sont placés en détention préventive à la maison centrale de Conakry.

Il y a quelques minutes, Cellou Dalein Diallo a annoncé avoir reçu plusieurs diplomates pour parler de la crise politique que traverse la Guinée. “Les entretiens ont porté notamment sur la crise socio-politique actuelle, les violences post-électorales, la détention arbitraire de mes plus proches collaborateurs et de centaines de mes partisans et alliés », indiqué le président de l’UFDG sur sa page Facebook.