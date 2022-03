Voir Alpha Condé, dans une vidéo relayée par certains sites d’information, en train de prendre tranquillement son verre d’on ne sait quoi alors qu’il était censé être en traitement à Dubaï, est un autre manque de respect pour le peuple de Guinée. Ce peuple qui a tant souffert des exactions du régime sanguinaire de celui qu’on a abusivement affublé du titre de « Professeur » qu’il n’a jamais mérité.

C’est une autre supercherie et une humiliation que subissent les guinéens alors qu’on les croyait désormais à l’abri de ce genre de pratiques étatiques.

Des jeunes guinéens, près de quatre cents, massacrés par la soldatesque du désormais tristement célèbre Alpha Condé. Lui, il a eu la possibilité de quitter la Guinée pour soit-disant recevoir des soins médicaux à l’étranger. Le délai d’un mois qui lui avait été imparti est largement expiré. Non seulement, il n’a pas respecté ce délai et la nébuleuse appelée CNRD, n’a fourni aucune explication au peuple de Guinée, mais on le voit dans une forme d’un jeune de vingt ans qui indique qu’il n’a aucun problème de santé. Voilà un autre fait qui vient accréditer l’idée selon laquelle la junte militaire se joue des guinéens. La réalité prouve que Alpha Condé se porte comme un charme mais il est parvenu à sortir de la Guinée durant son regne une importante somme d’argent amassée illicitement qui lui permet de vivre un exil doré.

Pendant ce temps, les familles des victimes de son régime attendent justice. Alpha Condé ne devrait avoir de place qu’en prison. Mais le CNRD prouve encore une fois que les guinéens ne peuvent plus lui faire confiance en ce sens que ses discours sont de plus en plus eloignés de ses actes. En réalité, le CNRD a créé un faux espoir chez les guinéens. Le régime issu du coup d’État du 5 septembre est la continuité de celui de Alpha Condé. C’est pourquoi le combat doit se poursuivre.

SEKOU KOUNDOUNO responsable des stratégies et planification du Front national pour la défense de la constitution Guinéenne FNDC